**Durée : 2h 59min** Réalisateur : Ryusuke Hamaguchi Interprètes : Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada, Reika Kirishima, Yoo-rim Park Synopsis : Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021Adaptation d’un extrait du recueil Des hommes sans femmes de Haruki Murakami.Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé. drame, romance Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

