Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret DRIVE MY CAR Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

DRIVE MY CAR Cinéma Le Dunois Beaugency, 30 septembre 2021, Beaugency. DRIVE MY CAR

Cinéma Le Dunois Beaugency, le jeudi 30 septembre à 20:30

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 Adaptation d’un extrait du recueil Des hommes sans femmes de Haruki Murakami. Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé. 2h 59min / Drame, Romance De Ryusuke Hamaguchi Par Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency