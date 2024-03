Drive-In Saturday : La nuit Rock, Pop et Cinéma du Supersonic SUPERSONIC Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 23h00 à 06h00

.Public adultes. payant

Entrée à 6 euros de 23h à 1h (puis 10 euros jusqu’à 6h).

Plongez dans l’univers des bandes originales de vos films préférés !

Fans de musique de film, cette soirée est faite pour vous! Vos bandes originales préférées prendront vie le temps d’une Nuit Supersonic

Au programme: concert de reprises de BO en live à 1h par Indal et dj set !

Voyage musical à travers les plus grands classiques du cinéma comme par exemple: Cry Baby, Dirty Dancing, Flashdance, Ghostbusters, Good Morning England, Grease, James Bond, Kill Bill, Men in Black, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Retour Vers le Futur, Rocky, Saturday Night Fever, Star Wars, Stranger Things, The Blues Brothers, The Graduate, The Rocky Horror Picture Show, Top Gun, Trainspotting et beaucoup d’autres !

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1cePzqkCU https://fb.me/e/1cePzqkCU https://link.dice.fm/r2577eff102b

Drive-In Saturday / La nuit Rock, Pop et Cinéma du Supersonic