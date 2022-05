Drive-in – Cinéma en plein air

Drive-in – Cinéma en plein air, 3 août 2022, . Drive-in – Cinéma en plein air

2022-08-03 – 2022-08-03 Cet été, Fouesnant se met au court… métrage ! nCinéma Drive-in les mercredis – séance à 22h Au programme le film : Le Professionnel Accueil des voitures à partir de 20h30 sur le site de Kerchann à Beg-Meil. nOrganisé par l’association La nuit tous les chats sont gris Cet été, Fouesnant se met au court… métrage ! nCinéma Drive-in les mercredis – séance à 22h Au programme le film : Le Professionnel Accueil des voitures à partir de 20h30 sur le site de Kerchann à Beg-Meil. nOrganisé par l’association La nuit tous les chats sont gris dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville