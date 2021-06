Drive fermier Abbeville, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Abbeville.

Drive fermier 2021-07-02 16:00:00 – 2021-12-31 18:00:00

Abbeville Somme

Ce Drive Fermier de la Somme est né d’une initiative de la Chambre d’Agriculture et du Département, pour soutenir les producteurs locaux et proposer une solution sécurisée aux clients de se procurer des produits frais, diversifiés et de saison.

Vous retrouverez donc des produits issus d’une agriculture conventionnelle et d’une agriculture biologique, issus de notre terroir ou des départements limitrophes.

N’hésitez plus à consommer local !

C’est simple, rapide, pratique et les produits sont délicieux !

https://somme80.drive-fermier.fr/

Drive fermier

