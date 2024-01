Drip drip drip : atelier pour enfants Bétonsalon Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 14h30 à 16h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit

Informations & réservations :

publics@betonsalon.net ou +33.(0)1.45.84.17.56

Atelier coulures & taches, entre enfants, à partir de 6 ans

Drip, drip, drip, splash & sploutch, plic & ploc… C’est le son du chocolat qui coule de nos doigts, d’une sauce qui tâche, des miettes et des gouttes de café qui tombent mollement ici et là sur la table de la cuisine, composant une étrange peinture. À la manière de plusieurs artistes expressionnistes abstrait·es proches de Jean-Noël Herlin, faisons couler, tomber, voler les gouttes et les coulures sur des pages blanches pour créer de petits mondes faits de formes bizarres !

Bétonsalon 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris

Contact : https://www.betonsalon.net/tous-nos-ateliers-sont-gratuits-et-suivis-d-un +33145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/tous-nos-ateliers-sont-gratuits-et-suivis-d-un

Susie Richard et Annarosa Spina