Drink Me – Release Party Rock & Chanson, 29 avril 2022, Talence.

Initialement prévu le samedi 29 janvier 2022, la release party de DRINK ME est reportée au vendredi 29 avril. Vos billets restent valables pour cette nouvelle date. Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter. Drink Me est un groupe Pop/Rock/Folk de la région bordelaise. Vanessa est au chant et au piano, Philippe au chant et à la guitare, et Lionel à la batterie. Les harmonies des voix, des mélodies accrocheuses et des percussions aériennes composent la musique toute en finesse du trio. Après avoir sorti un E.P en 2014 et un album en 2017, l’année 2022 sera marquée par la sortie de leur deuxième album: Between the Lines. Cet album découle d’une envie de montrer plus de simplicité dans un monde artificiel et saturé, un besoin de retour aux sources, d’acceptation de la part sombre et la part de folie de chacun. Drink Me pousse l’auditeur à se découvrir et se défouler au travers d’un spectacle interactif, intime et puissant. Chaque titre développe son propre thème, son propre monde et leurs paroles viennent porter la sincérité d’une démarche accessible et inclusive. Une musique directe et touchante, entre rêve et réalité !

Gratuit

