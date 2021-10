Reims Reims Marne, Reims Drink & Dress! And Toys – The Market Brew House Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Buvez un coup et videz votre dressing ! Rendez-vous au Market Brew House pour un vide dressing femme, homme et enfant. ‍ ‍

Petite nouveauté a l’approche de Noël ! Vous pouvez aussi vendre des anciens jouets/jeux ! Si vous souhaitez exposer lors de ce vide dressing, il vous faudra envoyer au Market Brew House, un message privé Facebook avec votre nom et prénom. Une participation de 5€ est demandée pour 3 mètres d’espace d’exposition (ceux-ci seront reversés à l’association “Deux mains c’est maintenant”).

15 places disponible en tout.

Ouverture à 9h pour les exposants. Au rendez-vous : bonnes bières et bonnes affaires ! marketbrewhouse@charleswells.co.uk +33 3 26 25 12 59 https://www.themarketbrewhouse.fr/ The Market Brew House 48 Rue de Mars Reims

