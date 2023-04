Drink & Draw du PAON – Apéro dessin de modèle vivant à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 03 juin 2023

de 18h30 à 20h30

Prix abonné : 20.3 EUR Prix public : 25 EUR

Samedi 3 juin, atelier de dessin de modèles vivants avec Le Paon à La Bellevilloise ! Pour célébrer la Nuit Blanche, nous vous invitons le samedi 3 juin à la Bellevilloise pour une expérience mémorable : un atelier de dessin de modèles vivants qui poseront pour le plus grand bonheur de nos crayons amourachés. Guidé.e.s par Livio Bernardo, vous serez libres de déambuler pendant l’évènement pour dessiner les modèles sous tous les angles. Que vous soyez adepte du fusain ou simplement curieux.se de passage, rejoignez-nous pour vivre ensemble une expérience unique ! Livio Bernardo Livio habite et travaille en tant qu’auteur de bandes dessinées à Paris. Graphiste de formation, il a d’abord exercé cette profession en libéral pendant plus de 10 ans avant de glisser doucement… La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

