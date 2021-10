Drink & Draw ! Auxerre, 13 novembre 2021, Auxerre.

Drink & Draw ! 2021-11-13 – 2021-11-13 Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert

Auxerre Yonne

EUR Le Drink & Draw, c’est se retrouver autour d’un verre, le crayon à la main, pour dessiner sans prise de tête autour d’un thème commun. La participation est absolument gratuite et ouverte à tous quel que soit l’âge, quel que soit le niveau. La seule contrainte, c’est venir avec son crayon et son papier ! Avec l’association Aux’ID et les dessinateurs du collectif Draw’ID pour guider ceux qui pourraient avoir du mal ou des réticences…

accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2021-2022/programme/actions-culturelles-programme/drink-draw

