DRIIING! X Panic Room | En avril, découvre toi d’un fil Panic Room, 1 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 01 avril 2022

de 20h00 à 05h00

gratuit

Alors les amours, ça va ? Ça commençait à faire longtemps dis donc Après une petite hibernation on s’est réveillé.e.s avec une grosse envie de faire la fête. Driiing ! Driiing ! Driiing ! Alors les amours, ça va ? Ça commençait à faire longtemps dis donc Après une petite hibernation on s’est réveillé.e.s avec une grosse envie de faire la fête Marre du froid et de la grisaille ? Marre de mettre 3 pulls et un collant ? Marre de mettre une écharpe et un bonnet ? Nous aussi Et comme on dit chez driiing! : « en avril, découvre toi d’un fil » alors viens te découvrir sur un dancefloor où nos Djs te feront sentir en été avant l’heure Chemise Las Vegas Parano , crop top du Fresh Prince , tenue de Baile do Carnaval … Viens comme tu le souhaites pour célébrer cette fin d’hiver avec nous Au menu, on te propose : 19h00-23h00 : L’ouverture des portes se fera par un open platine pour la famille et les ami.e.s souhaitant jouer Tu pourras d’ores et déjà venir t’échauffer en sirotant quelques boissons pendant l’happy hour 23h00-00h30 : Martin qui, après avoir passé son mois de février au soleil , vous ramènera le beau temps en jonglant entre house et italo-disco 00h30-2h00 : Celui qui ne dort jamais le week-end aka LeodelRey, réchauffera vos corps avec des tracks composées selon les règles de la vitesse et de la friction 2h00-3h30 : Big H t’emmènera à bord de son spaceship pour te faire découvrir une sélection pailletée datant des années d’or de la french touch. 3h30-5h00 : Notre cher Don Noe vous fera danser, galoper, transpirer sur une techno marathon ‍♀️‍♂️ mais jamais bresson Panic Room 101 Rue Amelot Paris 75011 Contact : https://www.facebook.com/events/329209285694334 Clubbing

