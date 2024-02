« Drheam Cup » Grand prix de France de course au large La Trinité-sur-Mer, jeudi 11 juillet 2024.

« Drheam Cup » Grand prix de France de course au large La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tous les 2 ans, la DRHEAM CUP grand prix de France de course au large se tient entre Cherbourg-en Cotentin et La Trinité sur Mer.

Cette année, la 5e édition de cette épreuve nautique se tiendra du 11 au 21 juillet avec un départ de Cherbourg le 15 juillet et une arrivée trinitaine estimée entre le 17 juillet pour les plus rapides et le 21 juillet pour les derniers bateaux.

Pour cette édition 2024 nous attendons une centaine de bateaux.

Leurs arrivées, comme en 2022, devraient animer les quais de La Trinité sur Mer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11

fin : 2024-07-21

Le Port

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne accueil@snt-voile.org

