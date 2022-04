Drheam Cup 2022 Cherbourg-en-Cotentin, 13 juillet 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Drheam Cup 2022 Plage Verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

2022-07-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-17 19:00:00 19:00:00 Plage Verte Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche

La Drheam Cup – Grand Prix de France de Course au large revient du 13 au 17 juillet à Cherbourg-en-Cotentin.

Un village d’animations sera proposé sur la plage verte pendant les 5 jours précédant le départ de la course : dégustations, expositions, concerts, activités pour les enfants et nautisme seront au rendez-vous !

La Drheam Cup – Grand Prix de France de Course au large revient du 13 au 17 juillet à Cherbourg-en-Cotentin.

Un village d’animations sera proposé sur la plage verte pendant les 5 jours précédant le départ de la course : dégustations, expositions,…

+33 2 50 70 11 85 https://www.cherbourg.fr/

La Drheam Cup – Grand Prix de France de Course au large revient du 13 au 17 juillet à Cherbourg-en-Cotentin.

Un village d’animations sera proposé sur la plage verte pendant les 5 jours précédant le départ de la course : dégustations, expositions, concerts, activités pour les enfants et nautisme seront au rendez-vous !

Plage Verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-04-01 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin