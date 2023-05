Passions ! Schumann, Brahms & Chostakovitch Théâtre municipal de Dreux, 4 juin 2023 17:00, Dreux.

Dana Ciocarlie jouera des œuvres de Schumann et le quatuor Ludwig interprétera le quatuor n°2 de Brahms, puis ils interpréteront le quintette pour cordes et piano opus 57 de Chostakovitch. Dimanche 4 juin, 17h00 1

Théâtre municipal de Dreux 4 place Mésirard Centre-Ville Dreux 28100 Eure-et-Loir