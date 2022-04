Dressage à Moncontour à Saint-Hilaire-Bonneval Saint-Hilaire-Bonneval Saint-Hilaire-Bonneval Saint-Hilaire-BonnevalSaint-Hilaire-Bonneval Catégories d’évènement: Haute-Vienne

2022-05-06 – 2022-05-08

Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne

— respect des gestes barrières

— gel hydro-alcoolique à disposition Dressage amateur / pro / elev / club : 6 et 8 Mai, 5 et 7 Août, 1 et 2 Octobre 2022.

— porter un masque en arrivant et en partant,

— gel hydro-alcoolique à disposition

Dressage amateur / pro / elev / club : 6 et 8 Mai, 5 et 7 Août, 1 et 2 Octobre 2022.

Le samedi 7 Mai le soir une soirée diner concert sera proposée avec la chanteuse "Alexa Libere tes notes", l'entrée est libre et ouvertes à tous : une formule repas sera proposée au tarif de 18€.

+33 6 07 42 28 92

