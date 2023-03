Dresde 1648 – Musique pour la Paix, Heinrich Schütz (Paris) EGLISE EVANGELIQUE ALLEMANDE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LES TEMPERAMENS VARIATIONS présente Heinrich Schütz, les 29 motets de la Gesteitliche Chormusik DRESDE 1648 – MUSIQUE POUR LA PAIXEn 1648, Heinrich Schütz publie la Gesteistliche Chormusik (Musique chorale spirituelle) comportant 29 motets de cinq à sept voix composés pendant la guerre de Trente Ans qui vient de prendre fin.Dans cette somme, le « Sagittarius » déploie un art de contrepoint où le raffinement de l'intensité expressive font jeu égal, ainsi qu'un sens de la mise en valeur du texte lié à la science du madrigal qu'il a rapporté de ses jours vénitiens.Pour la première fois en France, vous pourrez entendre l'intégralité du recueil, présenté dans un parcours cohérent suivant le déroulement de l'année liturgique et introduit par le pasteur Alain Joly.

