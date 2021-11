Dresch Quartet Institut Liszt Paris, 8 décembre 2021, Paris.

Dresch Quartet

Institut Liszt Paris, le mercredi 8 décembre à 20:00

### Dresch Quartet au Jazzycolors 2021 Mihàly Dresch est le personnage le plus marquant et original du jazz hongrois. Sa musique ne travaille pas avec la culture ancestrale, mais vit dans une relation quotidienne avec elle. Il utilise des éléments de musique traditionnelle dans le jazz, avec des mélodies de l’Europe centrale et de Transylvanie. Son jeu est personnel et intime, envoûtant et fort. Son style original et sa technique d’improvisation stupéfiante sont reconnus depuis ses premières expériences dans les années 70. Avec ses amis, Mihály Dresch donne libre cours à une musique enveloppante, personnelle et intime.

Entrée libre, réservation obligatoire: reservation@instituthongrois.fr

Concert dans le cadre de la 19ème édition de Jazzycolors 2021

Institut Liszt Paris 92 Rue Bonaparte, 75006 Paris Paris Quartier de l’Odéon



