Animations sur la biodiversité et le climat – Dimanche 29 octobre Drémil-Lafage Drémil-Lafage Catégories d’Évènement: Drémil-Lafage

Haute-Garonne Animations sur la biodiversité et le climat – Dimanche 29 octobre Drémil-Lafage Drémil-Lafage, 29 octobre 2023, Drémil-Lafage. Animations sur la biodiversité et le climat – Dimanche 29 octobre Dimanche 29 octobre, 09h00, 14h30 Drémil-Lafage Suite au bilan positif Natur’en Jeux, l’association « Les Petits débrouillards » propose de déposer leur camion « Gaston le Fourgon » à Drémil-Lafage la journée du dimanche 29 octobre 2023.

Vous pourrez ainsi participer à des animations scientifiques, des expositions, des débats, des contes, des temps festifs. Les sujets abordés sont l’eau, ses usages, sa qualité d’habitat pour le vivant, et la biodiversité et son adaptation aux changements climatiques. Animations gratuites, pour le bonheur des petits et grands ! Drémil-Lafage 31280 Drémil-Lafage Drémil-Lafage 31280 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T09:00:00+01:00 – 2023-10-29T12:00:00+01:00

2023-10-29T14:30:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00 animation science Détails Catégories d’Évènement: Drémil-Lafage, Haute-Garonne Autres Lieu Drémil-Lafage Adresse 31280 Drémil-Lafage Ville Drémil-Lafage Departement Haute-Garonne Lieu Ville Drémil-Lafage Drémil-Lafage latitude longitude 43.5978;1.603183

Animations sur la biodiversité et le climat – Dimanche 29 octobre Drémil-Lafage Drémil-Lafage 2023-10-29 2023-10-29 was last modified: by Animations sur la biodiversité et le climat – Dimanche 29 octobre Drémil-Lafage Drémil-Lafage 29 octobre 2023