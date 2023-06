Fête de l’été et des enfants – Vendredi 30 juin Drémil-Lafage Drémil-Lafage Catégories d’Évènement: Drémil-Lafage

Haute-Garonne Fête de l’été et des enfants – Vendredi 30 juin Drémil-Lafage Drémil-Lafage, 30 juin 2023, Drémil-Lafage. Fête de l’été et des enfants – Vendredi 30 juin Vendredi 30 juin, 16h00 Drémil-Lafage Au programme: – à partir de 16h: kermesse et stands de jeux – à 18h: spectacles des ALAE sur la place du village – à 20h: repas festif ouvert à tous (attention, pensez à réserver avant le 22/06 auprès de l’APE ou de la Mairie) Drémil-Lafage 31280 Drémil-Lafage Drémil-Lafage 31280 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T16:00:00+02:00 – 2023-06-30T22:00:00+02:00

