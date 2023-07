Parc du Château de Drée Drée Curbigny, 3 juillet 2023, Curbigny.

Curbigny,Saône-et-Loire

Parc de 10 ha, réhabilité depuis peu dans l’esprit du 18ème siècle avec terrasses, statuaire, bassins, parterres de broderies et une vaste roseraie..

Drée

Curbigny 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Park of 10 ha, recently restored in the spirit of the 18th century with terraces, statuary, ponds, parterres de broderies and a vast rose garden.

Un parque de 10 hectáreas, recientemente restaurado según el espíritu del siglo XVIII, con terrazas, estatuas, estanques, borduras y una amplia rosaleda.

10 ha großer Park, der vor kurzem im Geiste des 18. Jahrhunderts mit Terrassen, Statuen, Teichen, Stickereibeeten und einem großen Rosengarten saniert wurde.

