La mythique compagnie de danse italienne Aterballetto déploie son savoir faire à travers trois pièces signées Kratz, Sato et Naharin. La Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto porte, depuis sa création en 1979, des chorégraphies contemporaines mâtinées de classique. Dans ce nouveau programme, le ballet le plus réputé d’Italie explore trois langages chorégraphiques avec grâce, sensualité et humour. Dans ce programme, Aterballetto explore avec grâce, sensualité et humour les univers très différents de trois chorégraphes. Sur une musique sublime de Keith Jarrett, **Bliss** de Johan Inger lance les seize interprètes dans un triptyque tout en contraste sur la rare beauté du monde. Avec **O**, Philippe Kratz nous emmène dans une danse transcendante entre humains et robots. Enfin, la compagnie a obtenu le privilège rare de pouvoir monter une pièce du célèbre Ohad Naharin. **Secus** est un ballet audacieux pour ces seize danseurs qui mêle humour, virtuosité et émotions. **SECUS** **Choreographie : Ohad Naharin** **Musique : Chari Chari, Kid 606 + Rayon (mix: Stefan Ferry), AGF, Chronomad (Wahed), Fennesz, Kaho Naa Pyar Hai, Seefeel, The Beach Boys** **Son Ohad Fishof** **Costumes Rakefet Levy** **Lumières Avi Yona Bueno (Bambi)** **Assistants chorégraphie Rachael Osborne, Ian Robinson** **Créee pour Batsheva Dance Company (part of Three, 2005)** _Production: Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto_ _Co-production: Festival Oriente Occidente, Les Halles de Schaerbeek, Malraux scène nationale Chambéry Savoie_ **O** **Choreographie Philippe Kratz** **Musique Mark Pritchard, The Field** **Costume design Francesca Messori** **Lumière design Carlo Cerri** _Production: Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto_ **BLISS** **Choreographie Johan Inger** **Musique Keith Jarrett** **Scénographie Johan Inger** **Costumes Johan Inger and Francesca Messori** **Lumière Peter Lundin** **Assistant chorégraphie Yvan Dubreuil** _Production Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto_ _Danza&Danza 2016 “Best Italian Production of the Year” Award_

