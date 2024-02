DREAMER (Andrea Hackl & Antoine Viard) – Performance Danse-Poésie-Musique-Video L’atelier du plateau Paris, mercredi 14 février 2024.

Le mercredi 14 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Abonnés/etudiants/RSA : 8 EUR

Plein Tarif : 14 EUR

Moins de 12 ans : 6 EUR

Tarif réduit (Habitants, Demandeurs d’emploi…) : 11 EUR

Dreamer est un projet de performance continu et évolutif, un organisme fluide et respirant composé de films, de musique, danse et poésie,une ode à notre connexion intérieure à la nature…

Dreamer est un projet de performance continu et évolutif, un organisme fluide et respirant composé de films, de musique,

danse et poésie,une ode à notre connexion intérieure à la nature, aux origines, aux éléments.

L’artiste et danseuse néerlandaise Andrea Hackl s’allie au saxophoniste Antoine Viard pour proposer une performance polyphonique qui mêle danse, poésie, musique et vidéo. Les images projetées se croisent avec l’improvisation dansée et les rythmes déconstruits pour inviter à un voyage onirique. Dreamer nous plonge dans une série de sensations : le tumulte du vent, le calme des cimes perchées au-dessus des nuages, les aspérités des roches. Le spectacle est une excursion qui se vit comme l’expérience d’un paysage, l’élégance présente sous nos yeux nous plonge dans nos impressions intérieures.

DREAMER est une quête poétique, un voyage alchimique, voyageant à travers différentes dimensions. Comme un rêve, une expérience à laisser vous envahir – sentir, ressentir, entendre, voir… Tandis que les interprètes nous invitent à un voyage ici et maintenant, à travers l’intérieur, nous sommes également emmenés dans un voyage vers l’extérieur – les deux voyages sont étroitement liés, font partie l’un de l’autre.

ANDREA HACKL : CONCEPT, VISUELS, FILM, DANSE

ANTOINE VIARD : SAXOPHONE

INFOS PRATIQUES

Atelier du Plateau

5 rue du Plateau 75019 Paris

20H / 6-8-11-14€

BILLETTERIE : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/311965-dreamer

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

Contact : http://wwww.collectifcoax.com http://www.facebook.com/collectifcoax http://www.facebook.com/collectifcoax https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/311965-dreamer

DREAMER (Andrea Hackl & Antoine Viard) – Performance Danse-Poésie-Musique-Video