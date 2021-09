Bordeaux Casino Barrière Bordeaux Bordeaux, Gironde DREAM – Ballet Julien Lestel Casino Barrière Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Considéré comme l’un des meilleurs chorégraphes de son époque, Julien Lestel a été formé à l’Ecole du Ballet de l’Opéra de Paris et au Conservatoire National Supérieur de Paris. Il a ensuite a intégré les plus grandes compagnies, des Ballets de Monte-Carlo à celui de l’Opéra de Paris, en passant par le Ballet de Zürich ou le Ballet National de Marseille où il a été danseur étoile aux côtés de Marie-Claude Pietragalla. Julien Lestel a travaillé avec les plus grands : Rudolf Noureev, Angelin Preljocaj, Pina Bausch, Carolyn Carlson, Lucinda Childs, Roland Petit… Désireux de s’investir dans la recherche chorégraphique, il monte en 2007 le Ballet Julien Lestel. Composée de danseurs issus d’horizons différents, elle permet à chacun de révéler sa singularité tout en restant fidèle au style néoclassique moderne qui la caractérise.

La nouvelle création du chorégraphe Julien Lestel emmène dans le monde du rêve. Sur une partition du compositeur islandais Jóhann Jóhannsson, les danseurs allient force et beauté du geste. Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde

