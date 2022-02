Dream, ballet Julien Lestel Bergerac, 15 avril 2022, Bergerac.

Dream, ballet Julien Lestel Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

2022-04-15 20:30:00 – 2022-04-15 22:00:00 Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet

Bergerac Dordogne

Ballet, tout public. Dream nous entraîne là où logent nos désirs les plus enfouis et les plus secrets. Rêves inavoués, pulsions et passions inassouvies trouvent à s’exprimer dans ce monde propice à l’imagination. Nos peurs et nos angoisses s’y abritent, territoire parfois inconnu de nous-mêmes.

Dans un élan viscéral jaillit une danse d’une physicalité exacerbée et d’une sensualité vibrante.

Blandine AUBERT

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

