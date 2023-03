Visite de l’atelier et découverte du métier de Tapissier Décorateur DRBtapissier – tapissier décorateur Saint-Pierre-des-Fleurs Catégories d’Évènement: Eure

Saint-Pierre-des-Fleurs

Visite de l’atelier et découverte du métier de Tapissier Décorateur DRBtapissier – tapissier décorateur, 28 mars 2023, Saint-Pierre-des-Fleurs. Visite de l’atelier et découverte du métier de Tapissier Décorateur 28 mars – 2 avril DRBtapissier – tapissier décorateur Je vous présenterai mon métier de tapissier décorateur.

Spécialisée dans la rénovation de tout siège, je vous expliquerai les différentes techniques utilisées pour restaurer un siège : garniture traditionnelle ou garniture contemporaine (mousse).

L’occasion de voir les différents outils et différentes matières utilisées comme le crin, les différentes toiles et les techniques qu’il faut pratiquer pour recouvrir un siège.

Si vous voulez apronfondir vos connaissances sur ce savoir-faire, je pourrai vous orienter vers les ateliers et cours que je propose.

Atelier ouvert à tous. DRBtapissier – tapissier décorateur 22bis route d’Elbeuf 27370 Saint Pierre des Fleurs Saint-Pierre-des-Fleurs 27370 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://drbtapissier.jimdofree.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « drbtapissier@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0609386739 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T09:00:00+02:00 – 2023-03-28T17:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 tapissier décorateur tapissier d’ameublement Delphine René Bellet©

