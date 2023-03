Drawning Now Art Fair Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant Tarifs de 9€ à 16€ Savourez un panorama du dessin des cinquante dernières années à l’occasion de la 16e édition de « Drawning Now Art Fair » première foire d’art contemporain en Europe exclusivement consacrée au dessin ! Il faudrait parcourir 70 galeries du monde entier et rencontrer plus de 300 artistes pour découvrir ce que condense Drawing Now Art Fair en quatre jours à Paris : un panorama du dessin des cinquante dernières années dans l’écrin du Carreau du Temple. Drawing Now Art Fair, première foire d’art contemporain en Europe exclusivement consacrée au dessin, réunit une sélection de galeries internationales, répartie en trois secteurs. Le secteur dit Général accueille les galeries de grande notoriété, lesquelles offrent sur leur stand un focus sur l’un des artistes qu’elles accompagnent. Le secteur Insight permet de découvrir des talents moins connus du public, même s’ils sont parfois bien identifiés sur leur territoire d’origine, en solo ou en duo. Enfin, le secteur Process propose une expérimentation in vivo du dessin contemporain et de son processus de création. Drawing Now Art Fair instille ainsi un esprit de prospection et de découverte, en même temps qu’il met en scène une grande exposition autour du dessin contemporain sous la verrière, ponctuée de talks, vidéos et performances. Pour sa 16e édition, la foire réserve une programmation inédite, en connivence avec le Printemps du dessin. Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Contact : https://weez.li/NYMESRHT 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://drawingnowartfair.seetickets.com/event/drawing-now-art-fair-2023/le-carreau-du-temple/2502607

© Emmanuel Nguyen Ngoc Drawing Now Art Fair 2019 au Carreau du Temple – Galerie Papillon © Emmanuel Nguyen Ngoc

