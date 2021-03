Paris Goethe-Institut de Paris Paris Drawing Sculpture Goethe-Institut de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vernissage en ligne le jeudi 25 mars à 18h À l’occasion du Printemps du Dessin, le Goethe-Institut de Paris, en coopération avec la commissaire d’exposition Dina Renninger et le salon Drawing Now, présente des travaux de jeunes artistes de Munich. Le dessin quitte le papier, s’approprie l’espace et révèle les liens naissants avec la sculpture. Ce balancement entre figuration et abstraction ouvre de nouvelles perspectives sur l’espace et la matérialité. Avec des œuvres de Roland Burkart, Bianca Kennedy & The Swan Collective, Nina Annabelle Märkl, Jonathan Penca, Ivo Rick, Monika Supé et Sandra Zech. Ouverture en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. Expositions -> Art Contemporain Goethe-Institut de Paris 17 avenue d’Iéna Paris 75016

