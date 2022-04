DRAWING NOW ART FAIR Le Carreau du Temple, 19 mai 2022, Paris.

Du jeudi 19 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 20h00

. payant De 9 à 16 euros

En 2022, le Carreau du Temple accueille en son berceau DRAWING NOW Art Fair, première foire d’art contemporain en Europe exclusivement consacrée au dessin. Venez savourer un panorama du dessin des cinquante dernières années, du jeudi 19 au dimanche 22 mai 2022 !

Il faudrait parcourir plus de 70 galeries du monde entier, présentant des oeuvres de 400 artistes, pour découvrir ce que condense et propose de savourer DRAWING NOW Art Fair en quatre jours à Paris : un panorama du dessin des cinquante dernières années. Alors, autant en profiter ! Berceau de l’événement, Le Carreau du Temple est heureux de partager cette découverte des grands noms et des nouveaux talents du dessin sous toutes ses formes.

DRAWING NOW Art Fair, première foire d’art contemporain en Europe exclusivement consacrée au dessin, réunit au Carreau du Temple une sélection de galeries internationales qui sont représentées à travers trois secteurs. Le secteur Général accueille les galeries de renom, lesquelles offrent sur leur stand un focus sur l’un des artistes qu’elles accompagnent. Le secteur Insight permet de découvrir des talents, moins connus du public, même s’ils peuvent déjà être bien identifiés sur leur territoire d’origine, en solo ou en duo. Enfin, le secteur Process suggère une expérimentation in vivo du dessin contemporain et de son processus de création.

Avec la vingtaine de galeries qu’il invite au sous-sol dans les secteurs Process et Insight, l’événement DRAWING NOW Art Fair instille un esprit de prospection et de découverte, en même temps qu’il scénographie une grande exposition autour du dessin contemporain sous la verrière du Carreau du Temple. Un programme de talks, de vidéos et d’interventions performatives d’artistes rythme la foire de surprises, de rencontres et de moments de partage. Pour sa 15e édition, la foire vous réserve une programmation inédite.

Depuis 2021, le Printemps du dessin, se mobilise autour des artistes et fédère, partout en France, les institutions, les centres d’art et les monuments nationaux. Ces derniers font la part belle au dessin contemporain avec des ateliers, conférences, rencontres ou toute action artistique dessinée. L’événement reçoit le soutien du ministère de la Culture, en partenariat avec le Centre des monuments nationaux, Réseau Documents D’Artistes et le Frac Picardie.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Contact : https://www.carreaudutemple.eu/

Carreau du Temple DRAWING NOW ART FAIR