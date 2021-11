Paris Théâtre du Châtelet île de France, Paris Draw from within Théâtre du Châtelet Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Draw from within Théâtre du Châtelet, 3 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 3 au 6 février 2022 :

jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h10

et dimanche de 15h à 16h10

payant

Le vertige d’un monde bouleversé, mis en images avec l’ingéniosité visuelle d’un chorégraphe-cinéaste au sommet de son art. Figure incontournable de la Movida bruxelloise, Wim Vandekeybus est célèbre pour sa danse qu’il a toujours su marier à des éléments théâtraux et cinématographiques. Invité à travailler avec le Ballet Rambert de Londres, régulièrement présente au Théâtre de la Ville, il crée une fresque kaléidoscopique qui traduit en images le vertige que chacun ressent, avec plus ou moins d’intensité, dans un monde bouleversé par la pandémie. Entre naissance et mort, violence et frénésie médiatique, fêtes et affrontements, Draw from within est un torrent d’images surréelles et cauchemardesques, tel un rêve post-apocalyptique. « Mais il y a de la lumière dans l’obscurité », insiste Wim Vandekeybus. Ce feu se nourrit d’humour et de l’énergie vitale des danseurs du Ballet Rambert, reçue directement sous la peau. Après les spectres du cataclysme, la libération… Spectacles -> Danse Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (105m) 4 : Cité (277m)

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277 Spectacles -> Danse Étudiants;En famille

Date complète :

2022-02-03T20:00:00+01:00_2022-02-03T21:10:00+01:00;2022-02-04T20:00:00+01:00_2022-02-04T21:10:00+01:00;2022-02-05T20:00:00+01:00_2022-02-05T21:10:00+01:00;2022-02-06T15:00:00+01:00_2022-02-06T16:10:00+01:00

tdv

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre du Châtelet Adresse 1 place du Châtelet Ville Paris lieuville Théâtre du Châtelet Paris