D.R.A.M.E! C’est avec grand regret que nous vous annonçons l’annulation de notre spectacle D.R.A.M.E, prévu en avril prochain. Après un semestre de répétitions sur zoom, et l’étude de toutes les possibilités pour produire un spectacle de qualité face aux incertitudes du deuxième semestre, c’est la solution la plus adaptée que nous avons trouvée. Nous nous réjouissons de vous retrouver sur les planches pour l’année 2021-2022, dans des conditions que nous espérons plus favorables. Prenez soin de vous ❤️ Comédies Musicales UNIGE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-01T20:00:00 2021-05-01T22:00:00;2021-05-02T18:00:00 2021-05-02T20:00:00;2021-05-03T20:00:00 2021-05-03T22:00:00

