« Dramaturgies de Verdun », un colloque international pour tous les passionnés d’Histoire Mémorial de Verdun FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT, jeudi 4 avril 2024.

Début : 2024-04-04 09:00

Fin : 2024-04-05 17:00

Début : 2024-04-04 09:00

Fin : 2024-04-05 17:00

Les regards portés sur la bataille de Verdun sont parfois mythifiés, trop sommaires ou tronqués : le Mémorial de Verdun organise un colloque international avec les plus grands spécialistes du sujet. 4 et 5 avril 1

La bataille de Verdun constitue, au regard de la mémoire française, le symbole même de la Grande Guerre. « Verdun, c’est une guerre tout entière insérée dans la Grande Guerre. » avançait Paul Valéry. Pour les Allemands, il ne s’agit pas non plus d’une bataille comme les autres. C’est la seule fois où ils passent à l’offensive massivement à l’ouest depuis 1914. Le colloque des 4 et 5 avril 2024 se donne pour ambition d’étudier les constructions historiques, sociales et culturelles de la bataille par le prisme des « dramaturgies spontanées ou organisées » Certaines ont trait aux choix stratégiques et au rôle des grands chefs dans la bataille, d’autres aux modalités de combat, au sort des hommes et aux constructions symboliques et mémorielles de la bataille, de 1916 à nos jours.

Ces dramaturgies débouchent sur l’approche des images mythologisées de la bataille (La « tranchée des baïonnettes », le rôle de Philippe Pétain, la voie sacrée…) qui nécessitent aujourd’hui une « mise en histoire » soigneuse. Car les mythes sont message, parole mais aussi système de communication qui s’appuient sur la différence entre image réelle et image créatrice. Nous avons souhaité que les approches soient les plus larges possibles et qu’elles s’appuient notamment sur une mise en miroir permanente des regards allemands et français, tant la mémoire partagée de la bataille est capitale à prendre en considération en tant qu’objet scientifique.

« Il ne peut y avoir de récit historique à transmettre sans les historiens. C’est pourquoi nous organisons avec le Professeur émérite François Cochet, ce grand colloque international, consacré aux Dramaturgies de Verdun. Ce colloque rappelle que le Mémorial est aussi un lieu d’échanges scientifiques et de production historique ».

Nicolas Barret, directeur du Mémorial de Verdun – Champ de bataille

Mémorial de Verdun 1 avenue corps Européen – FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT 55100 Meuse