Gratuit Enfants de 2 à 6 ans.

Inscriptions jusqu’au mercredi 12h à L’Office de Tourisme et à Patouland. Concours de draisiennes. De nombreux lots à gagner offert par nos commerçants.

Prêt de draisiennes et de casques +33 5 62 39 50 81 jardin public

Inscriptions jusqu'au mercredi 12h à L'Office de Tourisme et à Patouland.

