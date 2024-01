THÉÂTRE AMATEUR : « MANOIR SANS DÉFENSE » DRAIN Orée d’Anjou, samedi 24 février 2024.

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 21:00:00

fin : 2024-02-24 23:00:00

Séances de théâtre amateur avec la troupe la Théâtre du Vieux Chêne

Ce manoir perdu en pleine campagne va être mis aux enchères et on dit dans la région qu’il renferme un trésor. Il ne reste que quelques jours pour vérifier si la légende est vraie. Le moment est idéal, personne ne viendra ce week-end, on pourra donc fouiller discrètement, avant qu’il ne soit vendu.

Spectacle de Philippe Caure

Par le Théâtre du Vieux Chêne

Réservation recommandée car places limitées

EUR.

DRAIN Rue Abbé Bricard

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-02 par eSPRIT Pays de la Loire