Draig Fest La Roche-Maurice, samedi 18 mai 2024.

Draig Fest La Roche-Maurice Finistère

Le Draig Fest est un festival dédié à la musique metal et à ses dérivés. Il se veut devenir un rendez-vous incontournable du Nord-Finistère.

Souhaitant rassembler un large public en programmant, lors de cet évènement, des groupes aux styles différents afin de réjouir le plus grand nombre de personnes.

Par le biais du festival, l’association souhaite donner leur chance aux groupes locaux mais aussi à des talents venus de plus loin, qui souhaitent se faire remarquer ou simplement transmettre leur passion en jouant devant un public. .

Kermeur

La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne draigproduction@gmail.com

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18 02:00:00



