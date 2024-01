DRAHLA LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, mardi 21 mai 2024.

No future ? Sûrement pas. Dans les faubourgs de Leeds, avec une rare intelligence et un sens aigu des arts électriques et déviants, un très jeune trio se fait les dents depuis presque 10 ans sur la brique dure du punk britannique. Aujourd’hui quatuor, Drahla a avalé des dizaines de concerts, les premières parties de METZ, Parquet Courts, Ought et autres parrains genre Buzzcoks. Coiffés des lauriers récoltés par Third Article, premier EP génial et suffisamment minimal pour goûter à l’hypnose de lignes de basse lardées de riffs tranchants comme des rasoirs, Drahla renvoie aux fulgurances jubilatoires et dissonantes des grands Cure ou des Sonic Youth. Le propos est engagé, minimal et entêtant, la mélodie chevauche le chaos, le punk y est moderne et écorché, nourri à chaque plage d’un héritage trois étoiles. Derrière l’abrasif Useless Coordinates, sorti en 2019, on attend incessamment un nouvel album au printemps. C’est le moment ou jamais de découvrir un futur grand groupe, on vous aura prévenus.

