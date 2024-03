Drahi Leaks La Gaîté Lyrique Paris, mercredi 27 mars 2024.

Reflets, Blast et StreetPress, trois médias indépendants, enquêtent ensemble sur l’un des hommes d’affaires les plus influents de France : Patrick Drahi. Il possède notamment SFR, BFM, RMC, et a la main sur Libération. Grâce à un leaks – des centaines de milliers de documents piratés par des hackers russes – les journalistes de ces trois médias sortent ce mois-ci leurs dernières révélations sur le milliardaire et son empire. Il y a la casse sociale, la suppression de milliers d’emplois en France dans ses entreprises. Mais aussi son évasion fiscale record et sa collection d’art planquée dans les Caraïbes. Récit d’une enquête hors normes sur la onzième fortune de France.

En présence des journalistes qui ont travaillé sur cette enquête :

Antoine Champagne (Reflets)

Mathieu Molard et Clara Monnoyer (StreetPress)

Florence Gaillard et Moran Kerinec (Blast)

En présence également de Denis Robert, spécialiste du journalisme d’investigation et fondateur de Blast.

