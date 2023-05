Festival International de Danse – B.DANCE – Alice Boulevard Clemenceau, 28 novembre 2023, Draguignan.

Au pays des merveilles de Po-Cheng Tsai, l’univers de Lewis Carol se marie à la spiritualité de l’Asie de l’Est. Un spectacle raffiné, poétique, et un conte pour tous..

2023-11-28 à 20:30:00 ; fin : 2023-11-28 . .

Boulevard Clemenceau Théâtre de l’Esplanade

Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



In Po-Cheng Tsai’s Wonderland, the world of Lewis Carol blends with the spirituality of East Asia. A refined, poetic show and a tale for all.

En el País de las Maravillas de Po-Cheng Tsai, el mundo de Lewis Carol se mezcla con la espiritualidad de Asia Oriental. Un espectáculo refinado, poético y un cuento para todos.

In Po-Cheng Tsais Land der Wunder verbindet sich die Welt von Lewis Carol mit der Spiritualität Ostasiens. Eine raffinierte, poetische Aufführung und ein Märchen für alle.

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon