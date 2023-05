Trésors du royaume de Lotharingie, l’héritage de Charlemagne 1 bd Maréchal Foch, 1 juillet 2023, .

À la mort de Charlemagne, puis de son fils Louis le pieux, l’empire, conformément à la tradition carolingienne, fut partagé entre les trois petits-fils de Charlemagne..

2023-07-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-08 19:00:00. EUR.

1 bd Maréchal Foch Hôtel Départemental des Expositions du Var

Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



After the death of Charlemagne, and later of his son Louis the Pious, the empire, in accordance with the Carolingian tradition, was divided among Charlemagne’s three grandsons.

A la muerte de Carlomagno y de su hijo Luis el Piadoso, el imperio se dividió entre los tres nietos de Carlomagno, según la tradición carolingia.

Nach dem Tod Karls des Großen und seines Sohnes Ludwig des Frommen wurde das Reich gemäß der karolingischen Tradition unter den drei Enkeln Karls des Großen aufgeteilt.

