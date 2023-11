Orchestre National de Cannes THEATRES EN DRACENIE Catégories d’Évènement: Draguignan

DIRECTION Benjamin LEVY FLÛTE Florent BONTRONSymphonie pour cordes et continuo en si bémol majeur, Wq 182/2 (1773)1er mouvement – Allegro di molto (4′)Symphonie pour orchestre avec douze voix obligées en fa majeur, Wq 183/3 (1775-1776)1er mouvement – Allegro di molto (5′)Concerto pour flûte, cordes et basse continue en ré mineur, Wq 22 (1747)Allegro / Un poco andante / Allegro di molto (21′)Tout PublicMusique classiqueDurée : 1h sans entracte

Orchestre National de Cannes
THEATRES EN DRACENIE, 21 mai 2024, DRAGUIGNAN.
Un spectacle à la date du 2024-05-21 à 20:30
Tarif : 30.8 euros.

