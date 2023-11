One Shot THEATRES EN DRACENIE, 13 avril 2024, DRAGUIGNAN.

One Shot THEATRES EN DRACENIE. Un spectacle à la date du 2024-04-13 à 21:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Huit femmes se partagent la scène, affirmant haut et fort leur singularité créative et leur gestuelle originale nourries d’influences multiples, sur un mix musical de house dance et d’afrobeat. Un corps de ballet est réuni autour d’un projet commun, entre figures d’ensemble et solos expressifs, dans le plaisir de la confrontation des styles. Ousmane Sy était co-directeur du Centre Chorégraphique National de Rennes. Chorégraphe de premier plan, celui qu’on appelait « Babson » avait su créer une danse qui fusionnait ses multiples passions : la house danse, le hip hop et le football. S’il n’y a pas de ballon rond sur ses plateaux, il règne un esprit de corps et d’entraide entre des danseuses qui se passent les mouvements, des duos aux figures d’ensemble, comme les footballeurs le font sur le terrain.Genre : Danse hip/hop One shot

THEATRES EN DRACENIE DRAGUIGNAN Bd Georges Clémenceau Var

