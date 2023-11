Petrouchka ou le Choix d’Holubichka THEATRES EN DRACENIE, 10 avril 2024, DRAGUIGNAN.

Petrouchka ou le Choix d’Holubichka THEATRES EN DRACENIE. Un spectacle à la date du 2024-04-10 à 15:00 (2024-04-10 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Émilie Lalande aime la musique et les défis, et créer un récit chorégraphique sur la partition de Stravinsky en est un ! Ce qu’elle considère comme « un terrain de jeu incroyable et complexe » lui permet de raconter une histoire à tiroirs où, derrière la trame narrative écrite par Alexandre Benois, plusieurs lectures sont possibles. La jeune chorégraphe – interprète d’une dizaine de créations d’Angelin Preljocaj – a choisi de concentrer son récit sur la ballerine Holubichka, l’un des trois pantins créés par le magicien-charlatan à l’occasion d’une fête populaire. À ses côtés, bien sûr, on retrouve le grand, brillant et majestueux Maure, et Petrouchka, personnage timide, renfermé et amoureux ! Si le trio éternel de la comédie est respecté, la pièce d’Émilie Lalande soulève néanmoins la question de la place des femmes dans le monde. Ouverture des portes à 14h00. Possibilité de se restaurer sur place. Informations d’accès : PARKING DES ALLEES D’AZEMAR Emilie Lalande Emilie Lalande

THEATRES EN DRACENIE DRAGUIGNAN Bd Georges Clémenceau Var

