Le Grand Sot THEATRES EN DRACENIE, 6 avril 2024, DRAGUIGNAN.

Le Grand Sot THEATRES EN DRACENIE. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 19:00 (2024-04-06 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Le ton est donné dès les premières notes. Sous couvert d’une compétition de natation, l’esprit du groupe va être mis à mal, les ambitions de chacun et le dépassement de soi ayant raison du collectif. Le naufrage s’annonce inéluctable ! À la manière d’un thriller haletant, Marion Motin met en jeu les comportements humains en quête de pouvoir, n’hésitant pas à les parodier dans de puissantes chorégraphies de groupe ou des soli intenses : les personnalités individuelles se révèlent, s’exacerbent, se lâchent. Sans filet. Formée au hip-hop, danseuse auprès de Sylvain Giroud et Angelin Preljocaj, chorégraphe pour Stromae et Christine and The Queens, elle défend dans ses créations la nécessité « d’un mouvement brut à la fois sincère et beau ». Celui qui, justement, habite intensément Le Grand sot. Danser pour ressentir, danser pour transmettre, danser pour éliminer, danser pour transcender » est le leitmotiv de Marion Motin qui entraîne huit danseur/ses dans une chorégraphie tonitruante sur le Boléro de Ravel. Un marathon aux allures d’épopée marine ! Ouverture des portes à 19h00. Possibilité de se restaurer sur place. Informations d’accès : PARKING DES ALLEES D’AZEMAR Marion Motin Marion Motin

Votre billet est ici

THEATRES EN DRACENIE DRAGUIGNAN Bd Georges Clémenceau Var

30.8

EUR30.8.

