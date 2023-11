The Tree THEATRES EN DRACENIE Catégories d’Évènement: Draguignan

Var The Tree THEATRES EN DRACENIE, 30 mars 2024, DRAGUIGNAN. The Tree THEATRES EN DRACENIE. Un spectacle à la date du 2024-03-30 à 21:00 (2024-03-09 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros. GRRRANIT Scène Nationale de Belfort (L-D-19 /1659 / 1660 / 1661 / 1869) présente ce spectacle. Partant Des Fragments d’une poétique du feu, Carolyn Carlson a choisi la force poétique des éléments comme inspiration. Pour l’occasion, elle retrouve Rémi Nicolas, qui créé des paysages imaginaires invitant au voyage Gao Xingjian, qui sublime la scénographie avec ses toiles abstraites à l’encre de Chine. The Tree en devient alors une manifestation d’amour puissante et vitale à une nature au bord de l’effondrement. « Nous ne sommes pas extérieurs à l’univers. Nous sommes des graines évoluant en rythme, comme les changements de saison qui régissent chaque création.» Carolyn Carlson. Votre billet est ici THEATRES EN DRACENIE DRAGUIGNAN Bd Georges Clémenceau Var 30.8

Détails Catégories d'Évènement: Draguignan, Var

