Annonciation / Torpeur / Noces THEATRES EN DRACENIE, 26 mars 2024, DRAGUIGNAN.

Annonciation / Torpeur / Noces THEATRES EN DRACENIE. Un spectacle à la date du 2024-03-26 à 20:30 (2024-03-26 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

En 1989 déjà, Noces contenait tout l’alphabet d’Angelin Preljocaj : la mise en lumière et en ombre des corps dansants, l’éclat irradiant des interprètes et l’omniprésence de la musique. Ici celle de Stravinky interprétée par Les percussions de Strasbourg et le chœur contemporain d’Aix-en-Provence. Six ans plus tard, le duo féminin Annonciation se déploie dans un face à face tout en contrastes et en dualité entre l’électro de Stéphane Roy et le Magnificat de Vivaldi, entre le noir et le blanc, la force et l’évanescence. Une pièce où la fluidité du mouvement irrigue une sensualité virginale à fleur de peau. Aujourd’hui Angelin Preljocaj crée cinq variations chorégraphico-musicales avec le duo de 79 D, complice de ses précédents opus Blanche-Neige, Ce que j’appelle oubli ou encore récemment le Lac des cygnes… Une soirée sous le signe d’Angelin Preljocaj qui met en miroir plusieurs écritures de son répertoire, du duo aux pièces d’ensemble. Comme un trait d’union entre passé et présent. Ouverture des portes à 19h00. Possibilité de se restaurer sur place. Informations d’accès : PARKING DES ALLEES D’AZEMAR

Votre billet est ici

THEATRES EN DRACENIE DRAGUIGNAN Bd Georges Clémenceau Var

30.8

EUR30.8.

Votre billet est ici