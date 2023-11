Blick Bassy THEATRES EN DRACENIE, 10 février 2024, DRAGUIGNAN.

Blick Bassy THEATRES EN DRACENIE. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 20:30 (2024-01-24 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Adepte de sonorités mêlant indie pop et afro-soul, enraciné en profondeur dans le continent africain, l’auteur-compositeur – interprète camerounais Blick Bassy entame la tournée de son 5e album, Mádibá, magnifique. Chanté en langue bassa − sa langue maternelle − cet album réunit une dizaine de chansons en forme de fables évoquant la crise climatique. Sa haute voix flûtée y domine, portée par de délicates mélodies de guitare, de synthétiseurs et de sobres arrangements de cuivres. Pop africaine poétique, au croisement de la soul, du folk et de l’électro, la musique de Blick Bassy, universelle, est à haut potentiel émotionnel… A fortiori en concert ! Blick Bassy

THEATRES EN DRACENIE DRAGUIGNAN Bd Georges Clémenceau Var

