Tim Dup – Les Immortelles – Tournée THEATRES EN DRACENIE, 10 novembre 2023, DRAGUIGNAN.

Tim Dup – Les Immortelles – Tournée THEATRES EN DRACENIE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Tim Dup vient sur scène présenter les morceaux de son 4e album, « Les immortelles ». 27 ans, lesté de trois albums aux parcours en écharpe, Tim Dup a pris les rênes de sa renaissance artistique. Même si cela peut paraitre évident, il a imaginé et pensé son nouvel album débarrassé du bruit et de la fureur des attentes et des sentences qui s’abattent tel un couvercle de plomb sur l’inspiration. Charpenté par l’amour autant que par les épreuves, le défi s’imposait à lui naturellement : redevenir l’enfant musicien, vierge de toutes les pressions, de cette quête de la performance, du grand résultat promis, et se laisser guider pour aller au bout de son intuition artistique. Dès ses premiers pas dans la musique, Tim Dup a marqué son passage, sur scène et en studio. À la fois auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur, Tim Dup est à l’origine de trois albums réussis : « Mélancolie heureuse », « Qu’en restera-t-il ? » assemblant avec délice pensées poétiques et arrangements électroacoustiques et « La Course folle ». Son dernier opus « Les immortelles » réalisé en soliste. Il offre au public des chansons bercées d’ambiances intimistes, portées par un bel ornement musical. Tim Dup

Votre billet est ici

THEATRES EN DRACENIE DRAGUIGNAN Bd Georges Clémenceau Var

19.0

EUR19.0.

