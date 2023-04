Exposition temporaire annuelle du musée de l’Artillerie : Le timbre colle à l’histoire militaire Musée de l’Artillerie Draguignan Catégories d’Évènement: Draguignan

Exposition temporaire annuelle du musée de l'Artillerie : Le timbre colle à l'histoire militaire

18 juin 2023 – 29 mai 2024

Cette exposition permet d'abord au public de découvrir les étapes indispensables à la réalisation des timbres. Par ailleurs, lors des guerres, le courrier permet de garder un lien fort avec l'arrière. C'est le rôle de la Poste aux armées. Le timbre sert aussi à commémorer une histoire où s'enchevêtrent réussites et péripéties militaires qui ont façonné notre pays. Cet objet du quotidien, peut-être bientôt voué à disparaître, dispose ainsi d'un pouvoir d'évocation à nul autre pareil.

Musée de l'Artillerie, Draguignan

