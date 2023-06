Draguignan Draguignan, centre-ville Draguignan, 21 juin 2023, Draguignan.

Draguignan Mercredi 21 juin, 19h30 Draguignan, centre-ville

La ville de Draguignan vous convie à sa Fête de la musique qui se déroulera le mardi 21 juin 2023 dans le centre-ville.

Venez déambuler parmi les talents musicaux locaux et partager, en famille ou entre amis, une super soirée haute en musiques diverses !

Programme :

Bring Me The Cat, Pop Rock – 19h30-21h30 – rue Marx Dormoy

Jig Is Up, Soul Pop – 21h30 – 00h – rue Marx Dormoy

Les Passantes, Chanson française – 19h30 – 21h30 – bd Clemenceau haut

Colatina, Chanson française – 21h30 – 00h – bd Clemenceau haut

Claire N’Clyde, Pop Rock – 19h30 – 21h30 – bd Clemenceau haut

The Old Men, Rock – 21h30 – 00h – bd Clemenceau haut

Les Mantes, Musiques du monde – 19h30 – 21h Centre Hermès

Suggy, Pop Rock – 21h – 23h30 – Centre Hermès

Nota Bene duo, Jazzy Pop – 19h30 – 21h30 – rue Endronnes

Rockwind, Pop Rock – 21h30 – 00h – rue Endronnes

AVDC, Danse country – 20h30 – 21h30 – bd Clemenceau

School Dance Style, Modern line et country – 21h30 – 22h30 – bd Clemenceau

OK2, Pop Rock – 19h30-22h – rue de la République

O’Kazoo, Pop Rock – 22h-00h – rue de la République

Monkey Club Trio, Pop Rock – 19h30-21h30 – bd Clemenceau milieu

Jimi Flag, Pop Rock – 21h30-00h – bd Clemenceau milieu

Catfish Combo, Rock n’roll – 19h30-21h30 – Boulodrome Allées Azémar

Les Copains, Pop Rock – 21h30-00h – Boulodrome Allées Azémar

Melting Potes, Variétés – 19h30-21h30 – place Cassin

Sors tes Covers, Variétés – 21h30-00h – place Cassin

Salsa Passion, Danses latines – 20h30-00h – rue Cisson

Leone Paz, Variétés – 19h30-21h30 – bd Clemenceau

Ginger Brown, Variétés – 21h30-00h – bd Clemenceau

Xavier Pepper, Pop Folk – 19h30-21h30 – bd Joffre

Vertigo, Pop Rock – 21h30-00h – bd Joffre

Pop Trio, Variétés – 19h30-21h30 – Sous-préfecture

P&M, Variétés – 21h30-00h – Sous-préfecture

Rassgat, Rock – 19h30-21h30 – bd Foch

Exit, Pop – 21h30-23h30 – bd Foch

Smoky Mountain Blues Band, Blues Rock – 19h30-21h30 – place Claude Gay

Patient 404, Rock – 21h30-23h30 – place Claude Gay

Potzika, Pop Rock – 19h30-21h30 – place du Dragon

Free Spirit, Pop Rock – 21h30-00h – place du Dragon

Yesternow Trio, Jazz Manouche – 19h30-21h30 – rue Mireur

Folk It, Pop Rock – 21h30-23h30 – rue Mireur

Meg & Breakfast, Folk Rock – 19h30-21h30 – place du Marché

Oldiz, Variétés – 21h30-00h – place du Marché

Gypsy Jazz Band, Jazz manouche – 19h30-21h30 – place aux Herbes

Vocal Swing Quartet, Jazz – 21h30-23h30 – place aux Herbes

Moods In Time, Variétés – 19h30-21h30 – place des Comtes de Provence

Mike Rawfon, Pop Seventies – 21h30-23h30 – place des Comtes de Provence

Upgratt, French Song – 20h-22h – rue de Trans

Jabroner’s, Funk Soul Reggae – 22h-23h30 – rue de Trans

Programme sous réserve de modifications

Draguignan, centre-ville centre-ville, 83300, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 60 31 59 https://www.ville-draguignan.fr/ https://www.facebook.com/ville.draguignan Au cœur de Draguignan, venez déambuler parmi les 43 groupes musicaux présents ! Venez passer un joyeux moment dans la bonne humeur en vous baladant parmi les talentueux musiciens locaux ! De 0 à 99 ans ! Présence de parkings, Accessible aux déficients intellectuels Accessible aux handicapés auditifs Accessible aux handicapés visuels Accessible aux handicapés psychiques Accessible aux handicapés moteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©VilleDraguignan