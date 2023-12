Atelier les aides financières de pôle emploi au créateur/repreneur d’entreprise indemnisé Draguignan Atelier les aides financières de pôle emploi au créateur/repreneur d’entreprise indemnisé Draguignan, 21 décembre 2023, . Atelier les aides financières de pôle emploi au créateur/repreneur d’entreprise indemnisé Jeudi 21 décembre, 14h00 Draguignan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2023-12-21T14:00:00+01:00 – 2023-12-21T15:00:00+01:00 Atelier de présentation des aides financières de pôle emploi créateur/repreneur d’entreprise.

Avoir un projet en phase de construction et être indemnisé en ARE Atelier – questions / réponses Draguignan 83300 Draguignan [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/196332 »}] Atelier Création d’entreprise Détails Autres Lieu Draguignan Adresse 83300 Draguignan Lieu Ville Draguignan Latitude 43.532677 Longitude 6.472937 latitude longitude 43.532677;6.472937

Draguignan