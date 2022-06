Dragster Run Cap Sud Le Pêchereau, 2 juillet 2022, Le Pêchereau.

Dragster Run Cap Sud Le Pêchereau

2022-07-02 – 2022-07-02

Le Pêchereau 36200

Run Cap Sud organise sa 30ème manche du Championnat de France de Dragsters Motos les 2 et 3 juillet 2022 sur l’aérodrome du Pêchereau. Concerts en soirée, Exposition Harley, US cars et Hot Rods. Village exposants, buvettes et restauration sur place (petits déjeuners, repas, sandwiches).

Championnat de France de Dragsters Motos

info@runcapsud.fr +33 6 81 77 66 36 http://www.runcapsud.fr/

©runcapsud

Le Pêchereau

